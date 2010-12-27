В Петербурге закрасили "Девушку на крыше"

Волна закрашивания граффити продолжается. На этот раз "сотрут с лица Петербурга" творение известной граффити-художницы Юлии Волчковой "Девушка на крыше".

В Петербурге у метро "Чкаловская" закрасили легендарную "Девушку на крыше", автором граффити является известная художница Юлия Волчкова.



Работа была нарисована около 10 лет назад на вентиляционной трубе на крыше. Это было одно из первых портретных граффити в Петербурге и вызвало ажиотаж в СМИ.



Ученик Юлии, общественный и творческий деятель Сергей Елгазин сообщил, что хочет отмыть работу так же, как он сделал это с изображением Виктора Цоя в сквере на улице Блохина. Сергей Елгазин винит во всем портал "Наш Санкт-Петербург", ведь, по словам общественника, один из пользователей сайта, зарегистрированный как Олег Б., написал на портал о том, что работа художницы - это ничто иное, как "несанкционированная надпись на стене дома".



Сергей Елгазин считает, что портал "Наш Петербург" позволяет анонимным гражданам, без соответствующего образования, править городскую среду на свой вкус и цвет, а то и решать личные проблемы, например досаждать соседям или неугодным управляющим компаниям.



По мнению общественника, необходимо как минимум ввести регистрацию участников портала по документу.



По его словам, будет предпринята попытка реставрации портрета и его документального оформления.

Фото: Сергей Елгазин