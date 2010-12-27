В Петербурге загорелось трамвайное депо

В трамвайном парке на улице Грибанкиных в Санкт-Петербурге в понедельник вечером произошло возгорание

10 июля загорелась кровля ремонтного ангара в трамвайном депо в парке на улице Грибакиных. На место незамедлительно выдвинулись расчеты и отряды спасателей. Огонь распространился на 30 квадратных метров кровли. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации возгорания были задействованы шесть пожарных расчетов. Пожар локализовали к 20.00.

По предварительным данным, причиной воспламенения стали проводимые на территории предприятия ремонтные работы. Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.