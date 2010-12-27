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Новости Лента новостей
В Петербурге загорелось трамвайное депо
Сегодня, 22:00
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Sheker
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В Петербурге загорелось трамвайное депо

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В трамвайном парке на улице Грибанкиных в Санкт-Петербурге в понедельник вечером произошло возгорание

        10 июля загорелась кровля ремонтного ангара в трамвайном депо в парке на улице Грибакиных. На место незамедлительно выдвинулись расчеты и отряды спасателей. Огонь распространился на 30 квадратных метров кровли. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации возгорания были задействованы шесть пожарных расчетов. Пожар локализовали к 20.00.

По предварительным данным, причиной воспламенения стали проводимые на территории предприятия ремонтные работы. Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

 
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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