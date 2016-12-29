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Asyaromanenkova
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Неожиданно пустые дороги в будний день обрадовали водителей Петербурга

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В городе зафиксировали удивительно мало заторов и пробок, несмотря на будний день.

Утром в четверг, 29 декабря, водители Северной столицы удивленно делились в социальных сетях отзывами о пустых дорогах. На улицах города неожиданно мало автомобилей. Ситуация оказалась настолько хорошей, что в 08.13 на дорогах Петербурга были пробки в два балла, по оценке сервиса "Яндекс.Пробки".

На 11.10 пробок в городе все же стало больше, но "Яндекс" все еще оценивает их только в три балла. Обычно для этого времени заторы в пять или шесть баллов.

Автомобилисты довольно отмечают свободные дороги. Некоторые считают. Что это маленький подарок к Новому году.

В общественном транспорте также наблюдается снижение потока пассажиров. В утренние часы в поездах почти нет привычных переполненных вагонов. Очевидно, часть горожан уехали куда-то на новогодние праздники.

Неожиданно пустые дороги в будний день обрадовали водителей Петербурга

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: дороги , затор , новый год , пробки , трассы
Категории: Новости СПб

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