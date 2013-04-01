В Петербурге спортивные воры вытащили из шкафчика в фитнес-клубе 120 тысяч

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Обе приехали в Петербург из Краснодарского края.

В четверг, 22 декабря, в фитнес-клубе на набережной Мартынова из шкафчика у одного из посетителей пропала внушительная сумма денег. Дверцу хранилища 31-летнего мужчины отжали неизвестные. С вой ущерб мужчина оценил в 120 тысяч рублей.

На место вызвали полицейских. Сотрудники МВД быстро задержали подозреваемых в краже. Мужчин обнаружили в машине неподалеку от фитнес-клуба. Задержанные оказались приезжими из Краснодарского края. Одному из низ 30 лет, а другому – 31 год. Они нигде официально не работают.

Подозреваемых полностью изобличили в совершенном. Полицейские завели уголовное дело по факту кражи. Одного из них взяли под стражу. Второго отпустили, взяв обязательства о явке. Не сообщается, были ли найдены похищенные деньги.

На этой неделе из квартиры в Приморском районе грабители вынесли деньги, золото и оружие. Свой ущерб владельцы оценили в 850 тысяч рублей. Полиция устанавливает подробности кражи и занимается поиском подозреваемых.