В Петербурге поймали члена ОПГ из Архангельска, 4 года прятавшегося от полиции

ФСБ Архангельской области на территории Северной столицы задержали мужчину. Его подозревают в участии в преступном сообществе, монополизировавшем рынок песка в регионе.

В Петербурге задержали 41-летнего жителя Архангельска. Управление ФСБ из этого региона считает, что мужчина причастен к деятельности преступного сообщества. Подозреваемый находится в розыске с 2013 года. По версии следствия, задержанный был участником силового подразделения ОПГ, которое организовал бывший депутат Архангельского областного собрания Алексей Пеунков.

Злоумышленники занимались монополизацией рынка строительного песка. Они под страхом расправы принуждали бизнесменов заключать договоры только со связанными с ними юрлицами. Но их деятельность прикрыли и завели уголовное дело.

Как только началось расследование. 41-летний мужчина исчез, его объявили в розыск. Теперь ему предстоит отвечать перед законом за три эпизода принуждения. Расследование дела продолжается.