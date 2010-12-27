"Фонтанка" рассказала, как в Петербурге задержали серийного насильника

В Северной столице был задержан мужчина, которого подозревают в серии изнасилований молодых женщин на протяжении пяти лет.

Петербургское издание "Фонтанка" сообщило о задержании в Петербурге 31-летнего Антона Потапова. По данным СМИ, молодого мужчину подозревают в серии жестких изнасилований, которые продолжались в течение 5 лет. Маньяка нашли при помощи генетической экспертизы и активной розыскной работы.

Сообщается, что задержание Антона Потапова произошло в его квартире на улице Адмирала Черокова в ночь на 28 февраля. А уже в 18 часов вечера СК РФ одобрил арест 31-летнего блондина: официально ему вменяют два изнасилования с угрозой убийства и грабеж. Однако оперативники убеждены, что смогут раскопать и другие подобные преступления жителя Красносельского района.

По данным "Фонтанки", два очевидных изнасилования произошли в Московском и Фрунзенском районах города в 2011 и 2017 годах. В 2011 году насильник подкараулил 27-летнюю женщину в темном дворе в час ночи и изнасиловал на снегу, угрожая ножом. После полового акта негодяй отнял у жертвы 1200 рублей. Шестью годами позже жертвой мужчины стала 31-летняя дама: ее он изнасиловал в 17 часов дня на улице Салова в своем автомобилей. Девушка попала туда после того, как преступник вызвался подвести ее до дома. В обоих случаях Антона Потапова выдала генетическая экспертиза: жертвы во время обратились в полицию и медики смогли сохранить образцы "биологического материала" насильника.