"Фонтанка" рассказала, как в Петербурге задержали серийного насильника

Петербургское издание "Фонтанка" сообщило о задержании в Петербурге 31-летнего Антона Потапова. По данным СМИ, молодого мужчину подозревают в серии жестких изнасилований, которые продолжались в течение 5 лет. Маньяка нашли при помощи генетической экспертизы и активной розыскной работы.
Сообщается, что задержание Антона Потапова произошло в его квартире на улице Адмирала Черокова в ночь на 28 февраля. А уже в 18 часов вечера СК РФ одобрил арест 31-летнего блондина: официально ему вменяют два изнасилования с угрозой убийства и грабеж. Однако оперативники убеждены, что смогут раскопать и другие подобные преступления жителя Красносельского района.
По данным "Фонтанки", два очевидных изнасилования произошли в Московском и Фрунзенском районах города в 2011 и 2017 годах. В 2011 году насильник подкараулил 27-летнюю женщину в темном дворе в час ночи и изнасиловал на снегу, угрожая ножом. После полового акта негодяй отнял у жертвы 1200 рублей. Шестью годами позже жертвой мужчины стала 31-летняя дама: ее он изнасиловал в 17 часов дня на улице Салова в своем автомобилей. Девушка попала туда после того, как преступник вызвался подвести ее до дома. В обоих случаях Антона Потапова выдала генетическая экспертиза: жертвы во время обратились в полицию и медики смогли сохранить образцы "биологического материала" насильника.
Полиция долго не могла выйти на след бандита, который до 2014 года скрывался в Элисте. Силовики предполагают, что и там он мог совершить несколько изнасилований. Его же подозревают в нападении на 19-летнюю студентку в Пушкинском районе 11 февраля 2017 года, когда девушка спаслась, укусив насильника за палец. На руке Потапова уже найдена соответствующая рана. Правоохранители просят обратиться к ним других женщин, которые могли стать жертвами светловолосого негодяя.
Про самого Антона Потапова известно достаточно много: он был зарегистрирован в Сосновом Бору, но работал в Петербурге механиком в известной компании. До развода петербуржец жил с супругой-врачом, в детстве воспитывался в приличной семье.