Извращенец из Петербурга шантажировал школьницу обнаженными фото в Интернете

В Петербурге задержан педофил, развращавший школьницу в Интернете.

Интернет и доверчивость школьниц плодит в России новое поколение виртуальных педофилов. Очередная жесткая история в социальных сетях произошла недавно в Петербурге. Здесь 22-летний мужчина воспользовался общительностью 14-летней девочки и превратил ее жизнь в кошмар. Сначала парень в ходе долгой переписки, пестрящей комплиментами и живым интересом, выманил у школьницы интимные фотографии. Сначала преступник наслаждался этими снимками голой девочки, но потом ему стало мало такого страшного удовольствия. Негодяй начал шантажировать школьницу и требовать реального полового акта. В противном случае петербуржец обещал распространить развратные фотографии в Сети. В переписке он оскорблял свою жертву и обещал жестоко покарать ее.

Девочке не оставалось ничего другого, кроме как рассказать обо всем родителям и полиции. К счастью, она приняла верное решение. Уже через несколько дней подозреваемый в развратных играх был задержан. Теперь педофила ждут следствие и суд, полиция проверяет, не было ли у него подобных контактов с другими детьми. Ранее мы писали, что педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в Красногвардейском районе.