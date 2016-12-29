В Петербурге поймали насильника через 13 лет после его преступления

Мужчину, подозреваемого в совершении изнасилования 13 лет назад в Псковской области, задержали в Северной столице. Подозреваемый на словах подтвердил свою вину.

Правоохранители из особого отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти помогли своим псковским коллегам раскрыть дело 13-летней давности. Служители закона Северной столицы задержали нелегального жителя, который на словах признал свою вину в сексуальный действиях сексуального характера.

Около двух часов дня в пятницу, 20 января, оперативники из двух регионов пришли с проверкой в квартиру дома на улице Пилотов в Авиагородке. Там они и застали 37-летнего подозреваемого. Мужчине удавалось скрываться от правосудия 13 лет.

Как рассказали в правоохранительных органах "Фонтанке", преступление произошло в 2003 году. В городе Остров Псковской области в отношении мужчины завели уголовное дело. Его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера из-за нападения на 22-летнюю девушку.

Почти все время мужчина скрывался в Петербурге, где нелегально работал на стройках. Он даже нашел себе супругу. В браке у них родился ребенок. Несмотря на это, мужчина не стал отрицать свою вину. На словах он признался во всем. Теперь его этапируют в Псковскую область.