Полиция и Интерпол поймали украинца, находящегося в международном розыске

На родине мужчину обвиняют в хранении наркотических средств. Его поместили под стражу и ждут ответа от правоохранителей Украины.

В среду. 21 декабря, около половины одиннадцатого задержали опасного преступника. Гражданина Украины поймали около дома 10 на улице Красный Текстильщиков. 43-летний задержанный находится в международном розыске.

Подробностей задержания не сообщают. Не известно, оказывал ли мужчина сопротивление.

На родине мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков и психотропов. В задержании принимали участие сотрудники правоохранительных органов Петербурга и сотрудники Интерпола. Гражданина соседней страны отвезли в отделение и поместили под арест. Там-то он и будет дожидаться ответа со своей родины. Инициатору розыска отправили сообщение о задержании.

В ноябре Интерпол задержал в "Пулково" вербовщика ИГ из Таджикистана. Комитет национальной безопасности родной страны объявил мужчину в международный розыск 14 ноября. Подозреваемого задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Самару.