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В Петербурге задержали активиста без документов, но с плакатом «ЕдРо в помойное ведро»
Сегодня, 13:00
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Shdaria
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В Петербурге задержали активиста без документов, но с плакатом «ЕдРо в помойное ведро»

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В Петербурге задержан участник одиночного пикета. Также, сотрудники полиции запрещают собираться активистам у Мариинского дворца.

 В Петербурге у Мариинского дворца задержан участник одиночного пикета.  Активист с плакатом «ЕдРо в помойное ведро» пошел против полиции и встал у входа в ЗакС Северной столицы.  

Правоохранительные органы задержали гражданина, так как при проверке документов у него не оказалось регистрации. Активист находится в полицейской машине. 

Сотрудники МВД пока ничего не предпринимают для предотвращения собрания у здания парламента. А прибывшие продолжают общение с оппозиционными депутатами. 

Активисты хотели провести одиночные пикеты за проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора церкви. Однако сотрудники полиции запретили им находиться у Мариинского дворца. К тому же им помешала поливальная машина.

Из повестки пленарного заседания ЗакСа 17 мая исключили вопрос о референдуме по поводу статуса Исаакиевского собора.

 

Фото: Piter.tv

 

Теги: активисты , едро в помойное ведро , петербург , пикет , полиция
Категории: Новости России Новости СПб

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