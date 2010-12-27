В Петербурге задержали активиста без документов, но с плакатом «ЕдРо в помойное ведро»

В Петербурге у Мариинского дворца задержан участник одиночного пикета. Активист с плакатом «ЕдРо в помойное ведро» пошел против полиции и встал у входа в ЗакС Северной столицы.
Правоохранительные органы задержали гражданина, так как при проверке документов у него не оказалось регистрации. Активист находится в полицейской машине.
Сотрудники МВД пока ничего не предпринимают для предотвращения собрания у здания парламента. А прибывшие продолжают общение с оппозиционными депутатами.
Активисты хотели провести одиночные пикеты за проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора церкви. Однако сотрудники полиции запретили им находиться у Мариинского дворца. К тому же им помешала поливальная машина.
Из повестки пленарного заседания ЗакСа 17 мая исключили вопрос о референдуме по поводу статуса Исаакиевского собора.
Фото: Piter.tv