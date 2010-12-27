Молодой петербуржец торговал гашишом на станции "Пискаревка"

Безработный 18-летний петербуржец был задержан транспортной полицией за незаконный оборот наркотиков.

Транспортная полиция Петербурга продолжает бороться с продавцами наркотиков, которые нередко работают на мелких железнодорожных станциях. На этой неделе "с уловом" оказались сотрудники Финляндского линейного отдела МВД. Они задержали на станции "Пискаревка" подозрительного 18-летнего парня. Безработный петербуржец странно вел себя и внешне напоминал типичного "барыгу". Опасения полицейских подтвердились: в карманах у задержанного оказались плитки гашиша общим весом в 50 граммов. Эту информацию подтвердила и развернутая экспертно-криминалистическая экспертиза.

Судя по всему, паренек не в первый раз приходил на "Пискаревку", чтобы поделиться с кем-либо запретным веществом. В ближайшее время его ждут следствие и суд по статье за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По этой статье бедолага-преступник может получить от 10 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, парню придется заплатить государству солидный штраф в размере до 1 000 000 рублей.