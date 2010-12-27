В Петербурге задержали семерых юных сторонников Навального

Акция поддержки предвыборной кампании на Чапаева закончилась в отделении полиции

В Петербурге на улице Чапаева задержали семерых активистов, сторонников Навального, которые собрались у здания Музея судостроения и раздавали листовки с призывом допустить оппозиционера к участию в президентских выборах.

Как сообщается, произошло это во вторник, 18 июля 2017 года. В начале седьмого вечера юноши и девушки раздавали прохожим агитационные материалы, содержимое которых заинтересовало и полицейских. Заглянув в листовки и присмотревшись к баннерам, сотрудники правоохранительных органов увидели признаки правонарушения и пригласили компанию в отдел.

Выяснилось, что самому старшему пикетчику 28 лет, остальным – около 20, а самому юному едва исполнилось 17 лет. Никто из них нигде официально не трудоустроен. Избыток свободного времени им «предложили» посвятить изучению статьи о нарушении установленного законом порядка проведения публичного мероприятия.

фото: архив