В Петербурге задержали предполагаемого педофила из метро

СМИ сообщали, что мужчина месяц совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка

СМИ распространили сообщение о том, что накануне в Петербурге был задержан мужчина, который несколько раз в течение одного месяца – с середины января по середину февраля – приставал к несовершеннолетнему мальчику, ученику пятого класса.

Как сообщается, с заявлением о сексуальном насилии в отношении своего ребенка в полицию обратился отец мальчика, 45-летний мужчина. По его словам, во временном промежутке с 17 января по 17 февраля по утрам в вагонах электропоездов, на перегонах между станциями «Нарвская», «Балтийская» и «Технологический Институт» неизвестный мужчина, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына 2005 года рождения, ученика 5-го класса.

В этот же день по заявлению мужчины был задержан подозреваемый в совершении этих действий – безработный 39-летний мужчина.

Видео: архив