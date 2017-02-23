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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве фаната The Exploited

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Несколько дней назад в Петербурге зарезали фаната панк-группы

В ночь на 23 февраля 2017 года в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве белорусского гражданина, который приехал в Северную столицу на концерт любимой панк-группы The Exploited.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, 42-летнего подозреваемого в убийстве молодого фаната панк-музыки задержали на Каменноостровском проспекте.

Напомним, 18 февраля, недалеко от концертного клуба "Космонавт" убили человека. 27-летний парень с девушкой возвращались с концерта группы The Exploited. На углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта между потерпевшим и незнакомцем завязалась ссора. Злоумышленник ударил своего соперника ножом и скрылся.

На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшего пытались реанимировать около получаса, однако все попытки оказались тщетны. Молодой человек умер в карете врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Видео: архив

Теги: задержание , петербург , убийство , убийство фаната , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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