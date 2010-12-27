В Петербурге задержали партию сербского сыра

Россельхознадзор задержал партию сыра из Сербии весом около двух тонн. Инспекторами были выявлены нарушения в оформлении документов, сопровождающих груз.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге 17 июля Россельхознадзор задержал партию сербского сыра весом около двух тонн. Инспекторы нашли нарушения в оформлении документов, сопровождающих груз.



Груз задержали на контрольном ветеринарном пункте Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, расположенном на территории ООО "Корунд-Терминал".



Ведомством было установлено, что название производителя продукта, заявленного в импортном ветеринарном сертификате "Хомолье", не соответствует информации содержащимся в реестре предприятий третьих стран, который опубликован на сайте Россельхознадзора - EKOFIL d.o.o.



Ввиду нарушения ветеринарного законодательства ввоз груза приостановили.