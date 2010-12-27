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В Петербурге задержали партию сербского сыра
Сегодня, 11:45
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TretyakovaS
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В Петербурге задержали партию сербского сыра

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Россельхознадзор задержал партию сыра из Сербии весом около двух тонн. Инспекторами были выявлены нарушения в оформлении документов, сопровождающих груз.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге 17 июля Россельхознадзор задержал партию сербского сыра весом около двух тонн. Инспекторы нашли нарушения в оформлении документов, сопровождающих груз.

Груз задержали на контрольном ветеринарном пункте Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, расположенном на территории ООО "Корунд-Терминал".

Ведомством было установлено, что название производителя продукта, заявленного в импортном ветеринарном сертификате "Хомолье", не соответствует информации содержащимся в реестре предприятий третьих стран, который опубликован на сайте Россельхознадзора - EKOFIL d.o.o.

Ввиду нарушения ветеринарного законодательства ввоз груза приостановили.

Теги: новости петербурга , новости спб , россельхознадзор
Категории: Новости СПб

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