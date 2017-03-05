В Петербурге задержали пьяного мужчину с "винтажной" банкой ртути

Задержанный за распитие алкоголя петербуржец имел при себе полкило ртути в банке, датированной 1955-м годом

Вечером субботы, 4 марта 2017 года, сотрудники 64-го отдела полиции, расположенного в Кировском районе, задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина, как сообщается, демонстрировал явные признаки алкогольного опьянение, и в отдел его привезли, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Как сообщается, при досмотре выяснилось, что мужчина имел при себе баночку с приклеенной к ней биркой. На бирке значилось, что внутри содержится ртуть, датирована она была 1955 годом.

Подписчики сообщества spb_today комментировали, что сотрудники отделения полиции "имели первичные признаки отравления ртутью". Однако, согласно сообщениям СМИ, полицейские вызвали в отдел представителей Комитета по экологической безопасности. Помещение проветрили, уровень загрязнения воздуха парами ртути замерили. Выяснилось, что опасности ртуть не представляет.

Сейчас правоохранители выясняют, откуда у нетрезвого мужчины могла взяться банка с 434 граммами опасного вещества.

Видео: архив

Фото: spb_today