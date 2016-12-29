Росгвардия поймала петербуржца, срубившего елку в Павловском парке

Мужчине придется заплатить штраф за незаконную рубку деревьев. Таким образом он оплатит испорченное дерево.

Горожане готовятся к Новому году. Некоторые так отчаянно хотят украсить свой дом. Что идут на преступление. Ночью в Павловске задержали мужчину, который своровал елку в местном парке. Злоумышленника заметил местный житель, он же позвонил в правоохранительные органы.

Лесоруб вышел из Павловского парка с топором и елкой под покровом ночи. Затем спокойно сел в 187 автобус и поехал куда-то. Но исчезнуть с деревом ему не дали бойцы Росгвардии. Они пустились в погоню за автобусом. При проверке салона, там обнаружили мужчину с трехметровым хвойным деревом. Также при нем все еще было его орудие "убийства" - топор. Разумеется, документов на дерево у лесоруба не оказалось.

Мужчину вместе с елкой отвезли в отделение. Та ему вручили протокол за незаконную рубку леса. Теперь за хвойное дерево придется заплатить от трех до четырех тысяч. Если бы лесоруб решил купить дерево, то отдал бы меньше денег. Не сообщается, позволили ли служители закона забрать срубленное дерево.

Видео: Youtube / Александр Губин