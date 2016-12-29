В Петербурге поймали хулигана, обещавшего взорвать "Роснефть" из гранатомета

Полиция задержала мужчину, который позвонил в службу спасения и сказал, что "взорвет из гранатомета "Роснефть".

В Северной столице задержали телефонного хулигана, который пообещал взорвать "Роснефть". Лжеминера нашли в квартире дома на Гжатской улице. Он признался, что звонок с угрозой сделал исключительно из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел около полуночи в понедельник, 16 января. На единый номер спасательной службы позвонил неизвестный и сообщали, что он взорвет "Роснефть" из гранатомета. По факту телефонного терроризма началась проверка. Звонившего удалось быстро вычислить. И в среду его задержали.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве. Правоохранительные органы продолжают выяснять подробности. Сейчас мужчину отпустили на свободу под подписку о невыезде.