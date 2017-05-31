Жуткие новости из Петербурга: грабитель избил школьника

Здоровенный мужчина напал на 12-летнего мальчика в подъезде дома на Искровском проспекте. Злоумышленник ударил школьника кулаком в лицо и обокрал на 12 тысяч рублей.

На прошлой неделе, 25 мая, в Северной столице 33-летний мужчина набросился с кулаками на 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в подъезде дома на Искровском проспекте. Известно, что злоумышленник не только избил школьника, но и обокрал его на 12 тысяч рублей. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на Следственный комитет по региону.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Школьник отделался легкими травмами.

Кроме того, недавно правоохранителям удалось задержать по горячим следам предполагаемого злоумышленника. По версии следствия, подозреваемый напал на школьника и украл у него дорогой телефон. В ближайшем будущем мужчине будет предъявлено обвинение.

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