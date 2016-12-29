В Петербурге задержали мигранта, толкнувшего знакомого под поезд

Накануне в петербургском метро произошло убийство

Спустя менее чем сутки в Петербурге удалось задержать подозреваемого в громком убийстве, совершенном вчера рано утром в метро, на платформе станции "Площадь Александра Невского". Напомним, там около половины восьмого часа утра в ходе разгоревшейся ссоры один мигрант толкнул другого на рельсы под приближающийся поезд.

Машинист электропоезда метро увидел мужчину, лежащего на путях, но не успел оттормозиться. 22-летний мужчина погиб. От полученных травм молодой человек скончался на месте – повреждения оказались несовместимы с жизнью.

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро. Спустя сутки подозреваемый – также 22-летний приезжий, гражданин Киргизии – был задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

Сообщается также, что утренняя трагедия спровоцировала транспортный коллапс на станциях "оранжевой" ветки петербургского метро. Пассажиры не могли попасть на несколько станций, был сбой в движении поездов.

Видео: архив