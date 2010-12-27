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В Петербурге задержали кавказца, угрожавшего взорвать станцию "Невский проспект"
Сегодня, 12:49
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mari_dolbish
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В Петербурге задержали кавказца, угрожавшего взорвать станцию "Невский проспект"

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Мужчина заявлял, что на нем надет пояс шахида и, что он "может нажать кнопку и все взлетит".

В Петербурга задержали мужчину, который угрожал взорвать станцию метро "Невский проспект". Житель Кабардино-Балкарии заявлял, что на нем надет пояс шахида.

Неизвестный позвонил 10 июня в 05:57 в службу "112" и сообщил, что он "может нажать кнопку и все взлетит", передает АН "Оперативное прикрытие". Через четыре минуты мужчина снова позвонил и сказал, что находится у парка Победы, а через два часа взорвет станцию метро "Невский проспект".

Для обеспечения безопасности станции "Невский проспект" и "Гостиный двор" были закрыты на вход и выход, но движение поездов не прекращалось, а пассажиров не эвакуировали. В районе 14 часов сотрудники правоохранительных органов вычислили местонахождение мужчины, его задержали в Яковлевском переулке.

В отношении 34-летнего жителя Кабардино-Балкарии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Фото: kpcdn.net

Теги: метро невский проспект , теракт в петербурге , террорист в петербурге
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

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