В Петербурге задержали группу угонщиков-вымогателей

Предполагаемых преступников интересовала только одна марка – Mazda

В Петербурге задержали организованную группу, которую подозревают в серии угонов автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что изобличили четверых молодых людей в похищениях автомобилей.

Отмечается, что преступников интересовала только одна марка авто – Mazda. В ходе расследования преступники были дополнительно изобличены в 9 угонах. «Работали» они преимущественно на севере Петербурга, однако в географии угонов есть Невский и Калининский районы.

Известно, что все эти автоугоны произошли с сентября 2014 по май 2015 года. При этом преступники предлагали автовладельцам их железных коней – за существенную сумму денег.

Полиции удалось вернуть машины их законным владельцам совершенно бесплатно.

Видео: архив инстаграм