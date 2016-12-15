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В Петербурге задержали группу угонщиков-вымогателей

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Предполагаемых преступников интересовала только одна марка – Mazda

В Петербурге задержали организованную группу, которую подозревают в серии угонов автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что изобличили четверых молодых людей в похищениях автомобилей.

Отмечается, что преступников интересовала только одна марка авто – Mazda. В ходе расследования преступники были дополнительно изобличены в 9 угонах. «Работали» они преимущественно на севере Петербурга, однако в географии угонов есть Невский и Калининский районы.

Известно, что все эти автоугоны произошли с сентября 2014 по май 2015 года. При этом преступники предлагали автовладельцам их железных коней – за существенную сумму денег. 

Полиции удалось вернуть машины их законным владельцам совершенно бесплатно. 

Видео: архив инстаграм 

Теги: mazda , автоугоны , вымогательство , мазда , петербург , угонщики , угонщики вымогатели
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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