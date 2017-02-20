В Петербурге задержали группу наркодилеров из девяти человек

У предполагаемых наркодилеров нашли 700 граммов психоактивного вещества

Накануне в Петербурге задержали группу из девяти молодых людей. Предположительно, задержанные нелегально распространяли психоактивные вещества, попросту – торговали наркотиками. У одного из них при обыске в квартире нашли более 700 граммов синтетического наркотического вещества.

– В результате обысков дома у двоих граждан полиция нашла и изъяла психотропное вещество "амфетамин" весом примерно 675 граммов.Мужчин подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

При этом сообщается, что всем задержанным от 22 до 29 лет. Пятеро из девяти молодых мужчин отправились под арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Двоих задержанных подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Еще одного – в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

По местам проживания остальных задержанных полицейские изъяли средства мобильной связи, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

видео: из архива МВД