В Петербурге задержали группу наркодилеров из девяти человек

Накануне в Петербурге задержали группу из девяти молодых людей. Предположительно, задержанные нелегально распространяли психоактивные вещества, попросту – торговали наркотиками. У одного из них при обыске в квартире нашли более 700 граммов синтетического наркотического вещества.
– В результате обысков дома у двоих граждан полиция нашла и изъяла психотропное вещество "амфетамин" весом примерно 675 граммов.Мужчин подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.
При этом сообщается, что всем задержанным от 22 до 29 лет. Пятеро из девяти молодых мужчин отправились под арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Двоих задержанных подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Еще одного – в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
По местам проживания остальных задержанных полицейские изъяли средства мобильной связи, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.
видео: из архива МВД