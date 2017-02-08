Фальшивомонетчик из Петербурга собирал поддельные купюры из частей настоящих

Мошенника начали разыскивать после того, как в одном из банкоматов нашли пачку поддельных купюр. Завели уголовное дело, вскоре удалось задержать фальшивомонетчика.

Все началось с того, что в банкомате Фрунзенского района правоохранительные органы изъяли пачку поддельных купюр. Двадцать банкнот по тысячи рублей каждая находились в автомате по выдаче средств на Бухарестской улице. Все купюры были образца 1997 года.

Несколько месяцев служители закона потратили на поиски подозреваемого. И вот в феврале им удалось выйти на его след. В понедельник. 6 февраля, был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний уроженец Вологодской области.

Следователям удалось выяснить, что фальшивомонетчик делал свои банкноты из остатков и фрагментов других тысячных купюр.

Полиция завела уголовное дело за изготовление поддельных денег. Задержанного допросили. А после этого отправили на свободы, взяв с него подписку о невыезде.

Обычно банки через банкоматы и терминалы обирают менее изящным способом. В январе на Васильевском воры раскурочили банкомат ломом и кувалдой. Злоумышленники забрали купюроприемник и скрылись в неизвестном направлении до приезда охранников.