Экстремист из Узбекистана скрывался от закона в Петербурге

Правоохранительные органы Северной столицы задержали уроженца Узбекистана, которого на родине обвиняют в посягательстве на конституционный строй.

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана в среду, 18 января. 35-летний мужчина попался в поле зрения полиции около дома 5 в Макулатурном проезде. Оказалось. Что мигрант находится в международном розыске.

На родине мужчину обвиняют в экстремизме и посягательстве на конституционный строй государства. Заочно для него выбрали меру пресечения – арест. А в октябре прошлого года объявили в международный розыск.

От служителей закона своей страны он скрылся в России, выбрав в качестве убежища Северную столицу. Разумеется, в Петербурге он проживал нелегально. После задержания его доставили в отделение полиции. О его поимке сообщили в Узбекистан. Скорее всего, в ближайшее время будет решаться вопрос о его передаче.

Накануне спецслужбы двух стран поймали в Петербурге наркодилера с пятью килограммами героина. В задержании гражданина РФ принимали участие служители закона России и Таджикистана. Крупную партию дури подозреваемый доставлял через соседнюю страну, где его и взяли под наблюдение.