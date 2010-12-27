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Из-за проблем с документами 220 тысяч икринок радужной форели не пустили в Петербург
Сегодня, 13:24
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Asyaromanenkova
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Из-за проблем с документами 220 тысяч икринок радужной форели не пустили в Петербург

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Управление Россельхознадзора не пропустило в Северную столицу большую партию оплодотворенных икринок радужной форели из Южно-Африканской Республики.

Несколько сотен тысяч икринок радужной форели задержали в грузовом терминале аэропорта Пулково. Инспекторам Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти не понравились документы партии.

Специалисты осмотрели партию из 220 тысяч оплодотворенных икринок, которые прибыли из Южно-Африканской Республики. Оказалось, что их ветеринарный сертификат не соответствовал образцу документа для ввоза на территорию Евразийского экономического союза из третьих стран.

Россельхознадзор возбудил дело об административной ответственности и составили протокол. Но груз разрешили ввезти после того. Как поступили разъяснения от ветеринарной службы ЮАР.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти

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Теги: икра спб , новости петербурга , новости питера , новости спб , форель
Категории: Новости СПб

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