Из-за проблем с документами 220 тысяч икринок радужной форели не пустили в Петербург

Управление Россельхознадзора не пропустило в Северную столицу большую партию оплодотворенных икринок радужной форели из Южно-Африканской Республики.

Несколько сотен тысяч икринок радужной форели задержали в грузовом терминале аэропорта Пулково. Инспекторам Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти не понравились документы партии.

Специалисты осмотрели партию из 220 тысяч оплодотворенных икринок, которые прибыли из Южно-Африканской Республики. Оказалось, что их ветеринарный сертификат не соответствовал образцу документа для ввоза на территорию Евразийского экономического союза из третьих стран.

Россельхознадзор возбудил дело об административной ответственности и составили протокол. Но груз разрешили ввезти после того. Как поступили разъяснения от ветеринарной службы ЮАР.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти