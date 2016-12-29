Бойцы МЧС Петербурга спасли девять человек из квартирных пожаров

За одну ночь в Северной столице произошло три серьезный пожара в квартирах. Спасателям пришлось эвакуировать людей, чтобы уберечь их жизни. Всего спасено девять человек.

В ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге произошло много пожаров в квартирах. О первом возгорании сообщили уже в половине первого ночи. Огонь охватил квартиру в доме на Металлистов в Красногвардейском районе. Прибывшие на место пожарные выяснили, что полыхала спальня в однокомнатной квартире. На тушение пожара у спасателей ушло всего двадцать минут. Также пришлось из опасной зоны эвакуировать одного человека.

А около двух часов ночи загорелась одна из квартир дома 27 на Ириновском проспекте. Тут для удобства тушения пришлось вывести на улицу сразу шесть человек. На борьбу с огнем у специалистов ушло около получаса.

Уже совсем под утро огненный инцидент произошел в пятикомнатной квартире в доме на улице Обуховской Обороны. Тут, по неивзестной пока причине, загорелись постельные принадлежности. Из полыхающего помещения спасли двух человек.

Несмотря на огромное количество пожаров, жертв и пострадавших удалось избежать. Об этом сообщают в ГУ МЧС. Ранее мы писали, что из-за пожара в Невском районе эвакуировали 5 человек.