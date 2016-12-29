Адвокат отделилась тремя годами условно за рейдерский захват здания на Петроградке

Женщина участвовала в незаконном приобретении прав на собственность на здание в Петроградском районе.

В Петербурге вынесли приговор бывшему адвокату Ольге Поповой. Ее признали виновной в мошенничестве с государственной недвижимостью. По версии следствия, она помогала незаконно приобрести права на здание в петроградском районе. Стоимость фигурирующего в деле здания составляет 65 миллионов рублей.

Правоохранителям удалось выяснить, что в 2006 году женщина вместе с братьями Цветковыми, Николаем Фроловым, Виктором Колесниковым, Богатыром Капаровым и еще одним неустановленным участником обманом приобрели право на дом 28, литера А на улице Подковырова. Все пойманные соучастники юриста уже осуждены. Фролов и Владимир Цветков получили по два года условно, но не отбывали наказание из-за срока давности. Кирилл Цветков получил пять лет условно. Капарову и Колесникову повезло еще больше – их дела закрыли с истечением срока давности.

Суд приговорил Попову к трем годам лишения свободы условно. В отношении ее неустановленного соучастника дело вынесли в отдельное производство.

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