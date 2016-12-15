Гражданке Китая, укравшей бриллиант стоимостью 6 млн рублей, снизили срок

Петербургский горсуд пересмотрел дело гражданки Китая Лю Лимэй, приговоренной к тюремному сроку за кражу бриллианта на выставке Junwex. Апелляционная жалоба позволила снизить срок на треть.

Как сообщает "Фонтанка", горсуд Петербурга пересмотрел дело гражданки Китая Лю Лимэй, приговоренной к тюремному сроку за кражу бриллианта на выставке Junwex. Апелляционная жалоба позволила снизить срок на треть.



Пушкинский суд учел доводы подсудимой о чрезмерной суровости приговора. В доводах подсудимой фигурировали признание собственной вины в краже бриллианта стоимостью 6 млн рублей и полное возмещение ущерба. Драгоценность была перенаправлена в Китай.



Суд первой инстанции приговорил гражданку Китая к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Горсуд снизил срок до двух лет.



Напоминаем, что Международный форум ювелирной индустрии проходил в Петербурге в феврале этого года. Он запомнился кражей бриллианта 3,1 карата. Лю Лимэй заменила камень со стенда одного из производителей фальшивый, а настоящий передала подельнику. Из РФ драгоценность вывезла третья участница.