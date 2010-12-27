Позор алиментщикам: в Петербурге без прав за долги остались 2700 водителей

Только за первый квартал 2017 года не почти три тысячи водителей из Петербурга были лишены прав на управление автомобилем за неоплаченные долги.

Судебные приставы Санкт-Петербурга отчитались о своей работе в начале 2017 года. Чиновники сообщили, что они удачно вели борьбу с должниками, у которых в собственности есть автомобили. Так, за 3 месяца нового года 2711 водителей были временно лишены прав на управление транспортным средством за неоплаченные долги. Из них почти 2200 запретов были наложены на алиментщиков, которые не хотели платить крупные суммы своим несовершеннолетним детям.

В итоге работа судебных приставов дала свой результат. За это время большая часть ограниченных в правах должников расплатились с взыскателями. Пострадавшие получили 1.3 млн рублей. Около миллиона рублей из этой суммы составили именно выплаты по алиментам. Как поясняют судебные приставы, это привычная картина. Нередко мужчинам удается скрыть свои банковские счета и имущество, а вот лишение водительских прав бьет по их интересам сильнее всего.