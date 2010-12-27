В Петербурге вводятся ограничения движения по многим улицам и проспектам

В Петербурге ожидается ряд ограничений движения в связи с ремонтом теплосетей и дорог.

В Петербурге будет введен ряд ограничений движения в связи с ремонтом теплосетей и дорог проезжей части.

Известно, что с 7 по 12 июня ограничение движения транспорта введено по пр. Шаумяна от Заневского пр. до Республиканской ул. С 5 по 9 число будет ограничение движения транспорта по Приморскому пр. у ул. Савушкина. С 10 июня по 11 июня закрывается движение транспорта по Приморскому пр. от Туристской ул. до ул. Савушкина.

Работы по ремонту трамвайных путей на Кронштадтском путепроводе ограничат движения транспорта по путепроводу до 20 июля. С 9 июня по 24 июня закрывается движение на съезде с ул. Морской Пехоты на пр. Стачек.

С 10 июня перекрыто движение транспорта будет по ул. Маршала Говорова от Балтийской ул. до ул. Метростроевцев. С 10 по 16 — по ул. Шкапина от ул. Маршала Говорова к Балтийской ул., по Балтийской ул. от ул. Шкапина к ул. Маршала Говорова, вводятся ограничения на перекрестке ул. Маршала Говорова, ул. Шкапина, ул. Метростроевцев.

С 6 июня по 9 июня и с 16 июня по 28 июня прекращено движение транспорта будет по ул. Орбели от Светлановского пр. до Новороссийской ул. без перекрестка со 2-м Муринским пр. С 10 июня по 12 июня закрыто движение транспорта по ул. Орбели от Светлановского пр. до 2-го Муринского пр. С13 июня по 15 июня закрыто движение по ул. Орбели от 2-го Муринского пр. до Новороссийской ул., включая перекресток с пр. Пархоменко.

С 7 июня по 1 сентября закрыто движение по Гранитной ул. от ул. Громова до Новочеркасского пр. и на перекрестке Новочеркасского пр. и Гранитной ул. Ограничено на перекрестке Октябрьской наб. и Зольной ул.

С 6 июня по 9 июня закрывается движения транспорта по Гаккелевской ул. от ул. Оптиков к Мебельной ул. 10 июня по 12 июня закрывается направление движения транспорта по Гаккелевсой ул. от Мебельной ул. к ул. Оптиков. Также с 10 июня по 12 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Оптиков в створе Гаккелевской ул.

А также, В связи с работами по строительству временной объездной дороги на период строительства продолжения Софийской ул. до промзоны Металлострой (дорога в г. Колпино) с 8 июня по 30 сентября 2018 года ограничивается движение транспорта по дороге на Металлострой от Славянского проезда до конца дороги.