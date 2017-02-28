В Петербурге введут денежное поощрение за рождение первенца

Власти города планируют до конца года ввести денежную выплату семьям, в которых рождается первый ребенок. Сумма этого поощрения пока не известна.

Петербургские власти решили поддержать обычные семьи, в которых рождается первенец. Уже в этом году в городе введут выплаты для новоиспеченных родителей. Размер этого поощрения пока не называют. У комитета по социальной политике бюджет в этом году более 51 миллиарда рублей. Но в перерасчете на каждую семью средств становится меньше. А все из-за того, что в городе растет продолжительность жизни и число многодетных семей.

Глава комитета Александр Ржаненков рассказал "Интерфаксу", почему его ведомство решило ввести выплаты за рождение первого ребенка. Он отметил, что часто слышит укоры о том, что власти помогают малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам. При этом обычная семья с ребенком не может рассчитывать на помощь.

У комитета на 2017 год не хватает двух миллиардов рублей. Но эти средства попросят во время корректировки бюджета. По словам Ржаненкова, те или иные виды поддержки от властей сейчас получает каждая четвертая семья Северной столицы.