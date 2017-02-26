В Петербурге всю ночь искали сбежавшего пони Рому

Рома сорвался с привязи вечером 25 февраля. Поймать его не удалось

В Петербурге в ночь на воскресенье, 26 февраля 2017 года, грустные хозяева и неравнодушные горожане искали пони, который сорвался с привязи и сбежал. Поймать его не удалось.

Опечаленные владельцы пони по имени Рома разместили в соцсетях призывы сообщать им о передвижениях беглеца.

– В сторону Гагарина убежал пони. Кто видел напишите пожалуйста. – написали владельцы животного. – Пони рыжая со светлой гривой и хвостом в седле в районе будапешской. Спасибо!

Свидетели уже сообщили, что видели пони на улице Типанова – он бежал в сторону проспекта Славы. Также Рому встречали на Бухарестской, Будапештской улицах и улице Димитрова.

Видео: из архива