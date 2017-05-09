Видео: В Петербурге впервые с 1945 года в параде приняла участие авиация

Несколько дней подряд над Петербургом полет репетировали истребители

В торжественном параде в честь Дня победы в Петербурге впервые с 1945 года приняла участие авиация. 40 самолетов и вертолетов пролетели над ангелом, венчающим Александровскую колонну.

«Мы в этом году увеличили количество парадных расчетов, более четырех тысяч человек задействовано в параде, более 100 единиц техники, включая гусеничную» — рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, цитирует его "Пятый канал".

Самолеты пролетели на высоте 300-350 метров, вертолеты со скоростью около 150 километров в час.

9 мая 2017 года, в День победы, колонна «Бессмертного полка» прошла по Невскому проспекту. Шествие продолжалось два часа и завершилось к 17:00. После этого Невский проспект открыли для движения транспорта.

Для сравнения, в Москве в этот день с портретами дедов и прадедов на улицы вышли около 750 тысяч горожан. Статистику по Петербургу МВД пока не обнародовало, но, по предварительным данным, по Невскому проспекту "Бессмертным полком" прошли несколько сотен тысяч.

Видео: инстаграм