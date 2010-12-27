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Первый автомобильный крестный ход проведут в Петербурге в среду
Сегодня, 12:11
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Asyaromanenkova
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Первый автомобильный крестный ход проведут в Петербурге в среду

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Первый автомобильный крестный ход из Петербурга в Кронштадт в честь праздника Иоанна Кронштадтского, небесного покровителя Северной столицы.

В среду, 14 июня, в Серверной столице пройдет общегородской праздник в честь святого Иоанна Кронштадтского, который является небесным покровителем Петербурга. В честь этого собираются провести первый в городе автомобильный крестный ход.

Стартует мероприятие в два часа дня. Машины проследуют из Петербурга в Кронштадт. Завершится заезд в 17.00 в соборе Владимирской иконы Божией Матери. В храме пройдет молебен и проповедь.

Также в четыре часа дня на Якорной площади Кронштадта перед Никольским Морским собором пройдет праздничный молебен. Его возглавит Епископ Кронштадтский Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

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Теги: крестный ход , кронштад , новости питера , новостис пб
Категории: Новости СПб

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