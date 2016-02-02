В Петербурге возложили цветы к надписи об артобстреле на Невском, 14

Сегодня, 27 января, Санкт-Петербург празднует День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одним из знаковых мероприятий этого дня стало возложение цветов к табличке с надписью об угрозе артобстрела на Невском проспекте.

Несколько десятков петербуржцев приняли участие в торжественном возложении цветов к табличке с надписью об угрозе артиллерийского обстрела на Невском, 14. В памятном митинге у исторического объекта приняли участие чиновники, общественники, учащиеся городских школ и простые горожане. Многие из них просто проходили мимо и присоединялись к возложению цветов в стихийном порядке. Событие продлилось не более получаса, однако и после этого количество букетов у здания на Невском продолжило прибывать.

Напомним, что речь идет о реальной табличке, сохранившейся со времен блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками. Она содержит текст: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!". В свое время такие таблички-предупреждения спасли жизни тысячам горожан. Со временем большинство надписей были демонтированы или разрушились со временем. Но за сохранностью таблички на доме №14 по Невскому проспекту следит государство. Возложение цветов к мемориалу сначала стало стихийной народной традицией, а потом перешло в программу официального празднования Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Видео: Канал Piter.TV