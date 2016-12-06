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В Петербурге возбудили дело за некачественную уборку улиц от пыли‍

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Тех, кто отвечает за уборку городских улиц, привлекут к административной ответственности

В Петербурге возбудили административное дело в отношении ответственных за уборку центра города от пыли. Заявление после замеров, проведенных в центре, подало движение «Красивый Петербург». 

По шести адресам в Центральном районе было зафиксировано превышение допустимого уровня пыли. "Красивый Петербург" направил обращение в УМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области с просьбой возбудить в отношении должностных лиц, ответственных за содержание дорог, дело об административном правонарушении.

В итоге дело было возбуждено в отношении ГУДП «Центр», ответственного за уборку в Центральном районе. Согласно законодательству, для должностных лиц в таком случае штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Видео: архив

Теги: петербург , уборка , уборка улиц от пыли
Категории: Новости СПб

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