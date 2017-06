В Петербурге отреставрируют разваливающуюся мемориальную доску художнику Верещагину

Руководство Военно-морской академии имени Кузнецова займется восстановлением поврежденной мемориальной доски офицеру и художнику Василию Верещагину.

Расположенную на фасаде дома 17 на набережной Лейтенанта Шмидта памятную доску художнику Василию Верещагину восстановят. Реставрацией мемориала займется руководство Военно-морской академии имени Кузнецова, которой принадлежит здание. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Недовольство состоянием мемориальной доски высказал депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Он направил обращение к начальнику академии Владимиру Касатонову. Парламентарий заметил, что памятная доска треснула и разделилась на две части. Теперь куски мраморной плиты держатся на двух болтах, угрожая упасть на прохожих. А краска, заполнявшая контуры букв, почти исчезла.

