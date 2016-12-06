Трамваи снова начнут ходить до Стрельны

С понедельника, 26 июня, восстанавливается движение трамваев по Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе до Стрельны.

Ремонтные работы на трамвайных путях Петергофского и Санкт-Петербургского шоссе закончились. Поэтому с понедельника, 26 июня, трамваи снова начнут ходить по этим дорогам до конечной остановки "Стрельна".

Однако, не везде общественный транспорт возвращается на линии. На Кронштадтском трамвайном путепроводе продолжается ремонтные работы. Поэтому с 26 июня и до их окончания изменится маршрут трамвая 36. Вагоны будут следовать от остановки "Стрельна" по Санкт-Петербургскому шоссе, Петергофскому шоссе, проспекту Стачек, а затем до конечной остановки "Трамвайный парк №8"

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге ограничат движение трамваев из-за капремонта. В тексте описание изменения маршрутов трамваев.