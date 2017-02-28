В Петербурге трусливые воры пробрались в ювелирный салон, но убежали с пустыми руками

Преступники смогли пробраться в помещение, где расположено хранилище салона. Однако, испугавшись сигнализации, злоумышленника предпочли скрыться с места без украшений.

Сигнализация спасла ювелирный салон в Выборгском районе от ограбления. Около семи утра злоумышленники пробрались в сейфовое отделение магазина с драгоценностями в доме 32/1 на проспекте Просвещения. Злоумышленники разработали хитроумный план: в помещение они попали через пол, который проломили.

Вот только грабители не учли сигнализацию. Уже в 06.48 сработал сигнал. Испугавшись, преступники предпочли сбежать с места происшествия. При этом они не успели ничего украсть. Бойцы охранного агентства примчались на вызов уже через четыре минуты, но никого там не застали.

Полиции не совсем повезло: в сейфовом хранилище нет камер, поэтому поиск преступников будет достаточно сложным. Зато салон не потерял дорогостоящие украшения и потратиться придется только на ремонт поврежденного пола.

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