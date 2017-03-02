В Петербурге водителя Porsche лишили прав за препятствие скорой помощи

Мировой суд вынес обвинительное решение, несмотря на то, что водитель не признал своей вины

В Петербурге завершилось административное дело о водителе "Порше", который не пропустил автомобиль скорой помощи. Мировой суд на три месяца лишил мужчину права управлять автомобилем, при этом отмечается, что своей вины водитель не признал.

1 марта завершился процесс по делу мужчины, который обвинялся по статье 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении машине с цветографической схемой и включенными спецсигналами).

Напомним, инцидент произошел 25 января 2017 года во дворе одного из домов на Новочеркасском проспекте. Там мужчина, сидевший за рулем автомобиля Porsche заблокировал дорогу скорой, перевозившей лежачего пациента на борту. Произошедшее попало на видео.

Видео: youtube