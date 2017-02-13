Видео жесткой драки на светофоре: водитель грузовика получил за то, что подрезал легковушку

Пассажир иномарки избил прямо на проезжей части водителя грузовика. Очевидцам удалось утихомирить драчунов.

Накануне вечером, 12 февраля, на Пискаревском проспекте двое мужчин не поделили дорогу. Водитель грузовика при перестроении умело втиснулся перед легковушкой. Однако движение вперед остановил красный сигнал светофора. Когда оба автомобиля поравнялись, пассажир легковушки вышел из машины, открыл дверь грузовика и силой вытащил водителя. На глазах у свидетелей он начал избивать подрезавшего иномарку мужчину. Завязалась потасовка.

Уладить конфликт удалось лишь спустя несколько минут. Очевидцы происшествия выбежали на помощь и утихомирили драчунов. Затем, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Но водитель грузовика не стал дожидаться правоохранителей и уехал по своим делам. А, тем временем, кадры потасовки угодили в сеть.

Ранее мы сообщали, что в Омске мужчина забил до смерти поленом соседа за мат. Погибший распевал частушки с обсценной лексикой в отношении подозреваемого и его семьи.

Видео: youtube, Максим Ткаченко