В Петербурге водитель отказался пропускать скорую с больным ребенком

поздним вечером вторника очевидцы сообщили о дорожном конфликте водителей скорой помощи и частного авто

Поздним вечером вторника, 2 мая 2017 года, на Парашютной улице в Петербурге произошел дорожный конфликт между водителем атомобиля скорой помощи и автолюбителя.

Как стало известно, экипаж скорой помощи прибыл по вызову, чтобы забрать из одной из квартир маленького ребенка, который нехорошо себя почувствовал. Ребенка должны были оперативно госпитализировать. Однако на пути автомобиля скорой возник автолюбитель на KIA.

Мужчина наотрез отказывался пропускать карету скорой помощи, аргументируя свое нежелание уступать тем, что во дворах преимущество проезда принадлежит только реанимационным автомобилям.

Однако после того как врач сообщила водителю, что они везут в больницу тяжело больного ребенка, он успокоился и освободил проезд.

Стало известно, что по поводу произошедшего инциденту медики обратились в правоохранительные органы. Личность водителя иномарки установлена. Назначена проверка.

Видео: архив