В Петербурге водитель не увидел знак и насмерть сбил байкера

На Оптиков молодой байкер погиб после столкновения с KIA

Ночью 16 июля на Торфяной дороге в Петербурге произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, там водитель KIA Rio не заметил знак, запрещающий поворот, решил свернуть налево. При повороте он столкнулся с молодым человеком, который ехал на мотоцикле "Ямаха".

Как стало известно, столкновение произошло на повороте к дому №4 по Торфяной дороге. После аварии мотоциклист был еще жив, его госпитализировали в одну из городских больниц. Медики констатировали у пострадавшего многочисленные травмы, в том числе открытые переломы и травматический шок.

Сбитого мотоциклиста поместили в реанимацию, но утром того же дня он умер. Спасти молодого человека не удалось.

Видео: архив