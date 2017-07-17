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В Петербурге водитель не увидел знак и насмерть сбил байкера

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На Оптиков молодой байкер погиб после столкновения с KIA

Ночью 16 июля на Торфяной дороге в Петербурге произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, там водитель KIA Rio не заметил знак, запрещающий поворот, решил свернуть налево. При повороте он столкнулся с молодым человеком, который ехал на мотоцикле "Ямаха". 

Как стало известно, столкновение произошло на повороте к дому №4 по Торфяной дороге. После аварии мотоциклист был еще жив, его госпитализировали в одну из городских больниц. Медики констатировали у пострадавшего многочисленные травмы, в том числе открытые переломы и травматический шок.

Сбитого мотоциклиста поместили в реанимацию, но утром того же дня он умер. Спасти молодого человека не удалось. 

Видео: архив  

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Теги: авария , дтп , дтп петербург , оптиков , петербург , смертельное дтп
Категории: ДТП Новости СПб

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