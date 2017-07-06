Жуткие новости из Петербурга: на газоне во Фрунзенском районе наши труп

Рядом с бездыханным телом мужчины обнаружили бутылку водки. Останки уже направлены в морг для дальнейшего обследования.

В минувшую среду, 5 июля, в Северной столице нашли труп мужчины. По всей видимости, инцидент произошел в пятом часу дня во Фрунзенском районе. Шокированные находкой очевидцы происшествия вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины и сообщили о данном инциденте в правоохранительные органы. Осмотрев труп, эксперты насильственных следов смерти не обнаружили.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования. Известно, что рядом с погибшим находилась бутылка водки. Одет мужчина был в черные брюки, рубашку с коротким рукавом и резиновые шлепки. Кроме того, при нем имелись ключи от квартиры.

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