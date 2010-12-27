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В Петербурге появилась единая детская карта
Сегодня, 18:27
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TretyakovaS
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В Петербурге появилась единая детская карта

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Карта, выпущенная в новом дизайне, объединяет уже существовавшие карты "Детская" и "Дошкольная".

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге создана новая карта, которая объединяет ранее существовавшие карты "Детская" и "Дошкольная".

В июле этого года петербуржцы смогут приобрести новую карту "Детская", которая действует от рождения ребенка до 7 лет и 3 месяцев. Центры госуслуг "Мои документы" уже начали прием заявлений.

На новую карту будут зачисляться выплаты, которые предусмотрены Социальным кодексом Петербурга при рождении ребенка. Расчетный счет карты предусматривает исключительно покупки в детских специализированных магазинах Петербурга. Обналичить счет карты, как и пополнить его нельзя.

Отметим, что выпущенные ранее карты "Детская" и "Дошкольная" будут действовать до окончания указанного на них срока.

Теги: в петербурге появилась новая единая детская карта , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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