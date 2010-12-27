В Петербурге медики лишатся свободы за забытую пеленку в животе у роженицы

В Петербурге суд вынес приговор врачу акушеру-гинекологу и медсестре за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Петербургскому врачу акушеру-гинекологу и медсестре вынесен приговор по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Установлена, что в 2015 году медики провели операцию кесарево сечение роженице в Клинике акушерства и гинекологии Первого меда. После операции женщина сообщила медикам, что размер ее живота после родов визуально не уменьшился и пожаловалась на резкие режущие боли. Но пациентке сказали, что это лишь незначительное скопление жидкости в брюшной полости и после проведения ряда медицинских процедур отпустили домой.

Спустя некоторое время пациентку госпитализировали в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в связи с ухудшением состояния. Врачи достали из ее живота хирургическую пеленку размерами 84 см на 117 см, которую, как выяснилось, забыли во время кесарева. У пациентки открылся перитонит.

Суд приговорил врача и медсестру к двум годам ограничения свободы, а также 2,5 года запрета заниматься медицинской деятельностью.