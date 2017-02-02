В Купчине нашли мумию старушки в заваленной мусором квартире

Правоохранители вскрыли квартиру на Будапештской улице. Внутри нашли мумифицированный труп женщины и кучи мусора, доходящие до потолка.

В среду, 1 февраля, служители закона были вынуждены вскрыть дверь трехкомнатной квартиры в доме 10/2 на Будапештской улице. Возможно. Это сделали из-за жалоб соседей. В квартире правоохранители нашли труп хозяйки квартиры. 75-летняя старушка пролежала там долгое время, так как тело успело мумифицироваться. Пенсионерка в синем свитере упала в коридоре.

Найти какие-то документы или контакты родных в квартире оказалось трудно. У погибшей была мания к собирательству. Так что в ее квартире скопились внушительные горы веще и мусора. Местами кучи хлама достигали потолка.

Старушка вела очень скрытный образ жизни и ни с кем не общалась. О ее родных ничего не известно. Тело направили в морг, чтобы специалисты определили причину ее смерти.

В среду также в Купчине нашли висящий на батарее труп мужчины. Тело погибшего обнаружили в парадной дома на Бухарестской улице. Незнакомец весел на батарее, привязанный шнурками от обуви. Личность усопшего пока остается загадкой.