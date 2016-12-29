Тонну сладкого перца не пустили в Петербург из-за опасного вредителя

Россельхознадзор по Петербургу нашел в партии перца из Марокко цветочный трипс. Овощи отправили владельцу груза.

Управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти спасло город от опасного сладкого перца из Марокко. Овощи осматривали специалисты, когда оказалось, что более тонны груза заражено опасным вредителем. Экспертиза показала, что это калифорнийский цветочный трипс.

Импортер товара при этом уверяет, что всю партию перца обрабатывали при помощи фумигации. Либо обеззараживание не помогло, либо эта информация ложная.

Тонну сладкого перца отправили владельцу товара. Ему предстоит решить: утилизировать подпорченный овощи или придумать способ обезопасить его и все-таки доставить потребителю.

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