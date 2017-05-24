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В Петербурге в среду ожидается переменная облачность

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Во второй половине дня возможны кратковременные дожди

В среду, 24 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность. Осадки в целом маловероятны, хотя местами во второй половине дня могут пройти дожди.

Температура воздуха днем будет +12..+16°C градусов, в ночь на четверг ожидается похолодание до +9..+11°C.

Ветер ожидается слабый (2..3 м/с). Относительная влажность 45..62%. Атмосферное давление в пределах нормы (755..757 мм рт. ст.).

 


 Подробнее: http://neva.today/news/v-peterburge-v-sredu-ozhidaetsya-peremennaya-oblachnost-138810/

видео: архив инстаграм
 

 

 

Теги: петербург , погода , погода май , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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